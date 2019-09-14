2019/09/14 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن توسيع قائمة اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض (100) مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(50) مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان المجمعات الاستثمارية السكنية التي تمت إضافتها وقد استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي (مجمع درة كربلاء السكني في محافظة كربلاء - مجمع الكوثر السكني في الحلة - مجمع مسلم بن عقيل السكني في النجف - مجمع مدينة لؤلؤة السكني في محافظة المثنى - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في محافظة ذي قار) الى جانب المجمعات التي تم شمولها سابقا بقروض 100 مليون وهي (مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة - مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية - مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية - مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة).

واضاف انه بإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق.

واكد البيان ان الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).