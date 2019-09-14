خبيرة اقتصادية لـ

2019/09/14 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان الوضع الاقتصادي العراقي على حافة الانهيار، حسب تعبيرها.

وقالت سميسم لـ "العهد نيوز"، اليوم السبت، ان "العراق على

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