2019/09/14 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

القت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهمين أثنين لقيامهما بابتزاز فتاة الكترونيآ وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهمين اثنين قاما بابتزاز فتاة الكترونيآ وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهمين اثنين قاما بابتزاز فتاة الكترونيآ وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).