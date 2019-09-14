2019/09/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت قوات الحشد الشعبي،امس الجمعة، تفتيش قريتين ضمن عمليات عاشوراء في محافظة ديالى، فيما تمكنت من تفجير عدد من العبوات الناسفة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قطعات اللواء الرابع بإسناد مفارز الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي تواصل واجبها لتطهير وتأمين المناطق في ديالى، مبينا ان قطعات اللواء فتشت قريتي نويدر الثالثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينجز تفتيش قريتين ويفجر عبوات ناسفة في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينجز تفتيش قريتين ويفجر عبوات ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينجز تفتيش قريتين ويفجر عبوات ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).