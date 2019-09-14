ضبط شحنة نايلون مخالفة للضوابط في منفذ الشيب

2019/09/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط شاحنتين محملتين بمادة (رول نايلون) تم التلاعب بأوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه،، انه "تم ضبطها من قبل ضباط شعبة البحث والتحري في هياتنا وخارج الحرم الجمركي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ والدوائر ذات العلاقة".

واضاف، انه "بعد تدقيق المعاملات الجمركية تبين أن هناك فارق بالأوزان مقارنة بالمصرح بها في المعاملة الكمركية".

واوضح، ان "الفارق كان في وزن غير المصرح به 38 طنا مما سبب هدراً في المال العام والتهرب من دفع الرسوم الكمركية، مشيرا الى انه "تم إحالة المخالفتين وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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