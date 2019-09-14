“بالصور”.. شابة سعودية تثير الجدل بعد خروجها الى الشارع بملابس غير متوقعة

2019/09/14 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اثارت الشابة السعودية “مشاعل الجالود”، البالغة من العمر 33 عاماً ، الجدل في بلادها، بعد ان خرجت إلى شوارع الرياض بدون عباءة ولا غطاء رأس، في حركةٍ وصفتها وسائل إعلام بـ”الإنقلاب على الاداب العامة”.وتقول الجالود في هذا الشأن: “ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية.قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من […]

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