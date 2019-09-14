2019/09/14 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، امس الجمعة، اعتقال احد الإرهابيين يعمل على رفد عصابات داعش الاجرامية بالمعلومات في محافظة كركوك.وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتمي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك”..واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “جاسوس” داعش في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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