مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة توجه “نداء عاجل” للحكومة  

2019/09/14 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرةوجه مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة،السبت ،نداء عاجل للحكومة الاتحادية بوضع حلول فورية لما تعانيه الطبقات الفقيرة في المحافظة.

وقال مدير المفوضية في البصرة، مهدي التميمي، لـ”كلكامش برس” بأن “نسبة من هم دون خط الفقر وبحسب الدراسات والرصد الميداني في البصرة بلغت 40% من سكان المحافظة”.

وتابع : “يجب على الحكومة ان تراجع بشكل صادق ملفات العمالة في الشركات النفطية لشمول ابناء المحافظة بالفرص الوظيفية بدلا العمالة الاجنبية التي تتقاضى اضعاف مرتبات العمالة البصرية”.

واشار الى ان ” القروض المصرفية حملت المواطن قيودا وضرائب فاحشة جعلته مدانا للحكومة”.

واوضح :”لتجاوز محنة الطبقة الفقيرة يجب النظر بشكل عاجل بتوزيع الاراضي على ابناء المحافظة ودعم حق السكن بقروض ميسرة، واصدار قرار برفع الارباح الربوية على قروض المصارف الحكومية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء مايحتمون به “.

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