قروض جديدة للموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في “المجمعات الاستثمارية”

2019/09/14 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم السبت، عن توسيع قائمة اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض (100) مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(50) مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المجمعات الاستثمارية السكنية التي تمت […]

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