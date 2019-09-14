2019/09/14 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت مقررة البرلمان خديجة علي الى ان قانون اخراج القوات الامريكية من العراق مهم جدا.وقالت علي لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان ” قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق مهم جدا خاصة ونحن نرى ان هناك تعرض للقوات الامنية والحشد الشعبي المقدس من قبل هذه القوات”.ولفتت علي الى ان ” اقرار هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقررة البرلمان:القوات الاجنبية اعتدت على حشدنا المقدس وقواتنا الامنية وهذا ما نحتاجه لإخراجها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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