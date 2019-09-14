2019/09/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في ديالى ، اليوم السبت، عن أسعاف 4 مصابين أثر اصطدام شاحنتين شرق ديالى.وقال المصدر ان طبابة اللواء 28 في الحشد الشعبي قامت باسعاف أربعة مصابين بعد تصادم شاحنتين كبيرتين في منطقة ،إمام ويس، بمحافظة ديالى ونقلهم بسيارة طبابة اللواء إلى مستشفى خانقين.كما قام اللواء بتسليم كامل الأمانات بضمنها مبلغ ١٤

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يسعف 4 مصابين بحادث اصطدام شاحنتين شرق ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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