طائرات يمنية تقصف ارامكو

2019/09/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرتان بدون طيار يمنيتين، منشأتين تابعتين لشركة أرامكو، طبقا لوسائل إعلام سعودية.ووصفت وسائل الإعلام إحدى هاتين المنشأتين بأنها رئيسية.

وقال مسؤولون سعوديون إن الهجوم أسفر عن حريق لكنهم أكدوا إنه تمت السيطرة عليه.

ولم توجه أصابع الاتهام لأي جهة حتى الآن.

وأظهرت فيديوهات نٌشرت بوسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة التي تقع فيها المنشأتان شرقي السعودية.

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