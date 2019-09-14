المرجعية:هناك تحقيق بملابسات حادثة طويريج واعادة النظر بتنظيمها

2019/09/14 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية العليا ، امس الجمعة،ان المسؤولين في العتبة الحسينية المقدسة يحققون بملابسات حادثة طويريج واعادة النظر بتنظيمها.وذكر ممثل المرجعية ومتعهد العتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة من داخل الصين الحسيني الشريف ، إن” المسؤولين بالعتبة يحققون بملابسات حادثة طويريج واعادة النظر بتنظيمها”.واشار الكربلائي الى ان” ضحايا

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