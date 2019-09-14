2019/09/14 | 09:48

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شرطة بابل تعتقل 30 مطلوباً بينهم متهم بالإرهاب

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل القاء القبض على عشرات المطلوبين

للقضاء الماضية إثر تنفيذها ممارسات أمنية لتعقب المطلوبين في مناطق

متفرقة ضمن قاطع المسؤولية.

واوضحت القيادة في بيان ان الدوريات التابعة لها تمكنت من القاء

القبض على ثلاثين متهما صادرة بحقهم مذكرات قبض بينهم احد المطلوبين

الى شرطة محافظة صلاح الدين وفق المادة اربعة من قانون مكافحة

الإرهاب حيث تم تسليمه الى الجهات ذات العلاقة .

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