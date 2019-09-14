2019/09/14 | 09:48

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الزوراء يفتقد ثلاثة لاعبين أمام الشرطة بكأس السوبر

السبت

14

أيلول

2019 :

09:36 am

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اكدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، اليوم السبت، جاهزية

فريقها الكروي لخوض مباراته امام فريق الشرطة بكأس السوبر.وقال

المتحدث باسم الادارة عبد الرحمن رشيد ان "فريق الزوراء جاهز من

كافة النواحي لمواجهة الشرطة اليوم في كأس السوبر والتي يضيفها ملعب

الكوت".وتابع ان "الزوراء سيخوض المباراة بعزيمة واصرار كبير لتحقيق

بداية مثالية للنوارس بحصد أول القاب الموسم"، مشيرا الى ان "فريقنا

الكروي يعاني من غياب اللاعبين جلال حسن وحسين علي وعلي محسن

للاصابة".ومن المقرر ان تقام مباراة كأس السوبر بين الشرطة "بطل

الدوري" والزوراء "بطل الكأس" اليوم في ملعب الكوت في الساعة السادسة

مساء.

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