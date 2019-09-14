المنافذ الحدودية تضبط اكثر من 38 طنا غير مصرح بها في منفذ الشيب

2019/09/14 | 09:52

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط شاحنتين محملتين بمادة (رول نايلون) تم التلاعب بأوزانها...

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