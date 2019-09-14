اتحاد القوى: هناك مقابر جماعية بجرف الصخر وملف المغيبين

2019/09/14 | 09:52

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن اتحاد القوى عبد الله الخربيط، اليوم السبت، عن وجود مقابر جماعية في جرف الصخر، مشيرا ال...

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