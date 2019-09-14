آمال قرامي - ساعة الحسم

2019/09/14 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي إلى حسن اختيار المرشّح؟ ويتهامسون: على أيّ أساس سيكون الاختيار بعد أن توارت المعايير القديمة كالأيديولوجيا والدفاع عن الهويّة...: وهي التي قسّمت التونسيين إلى شقّ «اللي يعرفو ربيّ»، وشقّ «الحداثيين»؟ ويحقّ للتونسيين أن يعبّروا عن حيرتهم ومخاوفهم على مستقبل المسار الانتقاليّ ومستقبل الأجيال التي قدّمت الكثير في سبيل أن تبقى تونس شامخة وأبيّة.وفي ظلّ هذا السياق المعقّد والمناخ الملوّث الذي ع......

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