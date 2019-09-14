"ذي قار" تبحر بإتجاه موانئها بعد إكمال الإجراءات الخاصة بها

2019/09/14 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن ابحار الحفارة "ذي قار" بإتجاه موانئها العراقية بعد إكمال الإجراءات الخاصة بها.

وقال مدير عام الشركة صفاء

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