مقتل 30 من مرتزقة العدوان السعودي في غارة لسلاح الجو اليمني

2019/09/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ سلاح الجو المسير اليمني ووحدة المدفعية، عملية مشتركة على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في حيران بحجة.

وأفاد مصدر عسكري، عن مصرع وجرح أكثر من 30

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