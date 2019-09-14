الرافدين يعلن اسماء المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون

2019/09/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمكتب حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المجمعات الاستثمارية السكنية التي تمت إضافتها وقد استوفت كافة الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي "مجمع درة كربلاء السكني في محافظة كربلاء المقدسة - مجمع الكوثر السكني في الحلة - مجمع مسلم بن عقيل السكني في النجف الأشرف - مجمع مدينة لؤلؤة السكني في محافظة المثنى - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في محافظة ذي قار" الى جانب المجمعات التي تم شمولها سابقا بقروض 100 مليون وهي "مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة - مجمع العزيز السكني في محافظة الناصرية - مجمع بيسان السكني في محافظة الناصرية - مجمع مشروع اسكان الدوحة في محافظة السماوة".واضاف ، ان" بإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق".واشار الى ان" الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد".انتهى..م.م

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