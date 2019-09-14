مقتل واصابة 3 اشخاص باطلاق نار في سياتل الأميركية

2019/09/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة مدينة سياتل الامريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق النار بمحطة للسكك الحديدية في المدينة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شاهد عيان قوله إن مطلق النار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.

وذكرت إدارة الإطفاء أن شخصًا مات بعد أن حاولت الطواقم جاهدة إنقاذ حياته، وأن هناك جريحا في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.

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