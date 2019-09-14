ذي قار.. اعتقال 40 متهما بقضايا جنائية

2019/09/14 | 10:06

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وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "من خلال تنفيذ الفعاليات والممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ48 ساعة الماضية، من القبض على 40 متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة".وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهم الى الجهات التحقيقية المتخصصة".انتهى

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