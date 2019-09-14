2019/09/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم السبت، شاحنتين محملتين بمادة (رول نايلون) تم التلاعب باوزانها بمقدار 38 طنا في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: ضبط شاحنتين تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: ضبط شاحنتين تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).