غوينيث بالترو عارية تمامًا وسط الجبال

2019/09/14 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت النجمة الأمريكية “غوينيث بالترو” جنون مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لسيدة شقراء عارية في الريف دون أن يظهر وجهها عبر حساب موقعها الخاص Goop يوم الثلاثاء الماضي، ترويجًا لمقالة المعالجة النفسية “دانا شايلدز” التي تَحُث على استماع الفرد لجسده.تظهر السيدة العارية في الصورة واقفةً أمام مظهر طبيعي فاتن، بينما يديها ممدودتان عاليًا،

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