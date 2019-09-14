مخرجة فرنسية تُقتل بوحشية على يدي حبيبها.. دفنها عارية ثم شاهد أفلام إباحية

2019/09/14 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت المخرجة الفرنسية “لوريلين غارسيا بيتروكس” بوحشية على يدي حبيبها السابق الممثل البريطاني “كيريل بيلوروسوف” الذي دفن جثتها في قبر ضحل في حديقة منزلها الخلفية.وفق ما نقله موقع “أولد بيلي”، عُثرت على جثة “لوريلين جارسيا بيرتوكس”، البالغة من العمر 34 عامًا، عارية تمامًا والحبال تُقيِّد يديها وقدميها من الخلف، بينما وضعت في كيس نفايات

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دفنها عارية ثم شاهد أفلام إباحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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