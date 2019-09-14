مصرف الرافدين يعلن توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية

2019/09/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن توسيع قائمة اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض {100} مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و{ 50} مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “المجمعات الاستثمارية السكنية التي تمت إضافتها وقد استوفت كافة

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