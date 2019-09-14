مع اقتراب موعد الانتخابات… نتنياهو يصعد ويعلن عن مخطط لضم كامل الضفة

2019/09/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يعكس خوفه من احتمالات عدم الفوز الحاسم في الانتخابات العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس

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