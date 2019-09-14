حالة الطقس المتوقعة للأيام الـ 4 المقبلة

2019/09/14 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام المقبلة

ويكون متقلباً مع ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس اليوم السبت سيكون مشمساً في المنطقتين

الوسطى والجنوبية، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، وفي المنطقة

الشمالية مشمساً ولا تغيير بدرجات الحرارة ، مشيراً الى ان "درجات

الحرارة العظمى بمدينة بغداد ستكون بمعدل 41 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون مشمساً في الوسط مع ارتفاع

الحرارة بضع درجات، وفي الشمال طثس غائم جزئياً والحرارة ترتفع بضع

درجات، وفي الجنوب مشمساً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، مبيناً ان

"طقس يوم الاثنين المقبل سيكون مشمساً في الوسط والشمال والحرارة

تنخفض بضع درجات، وفي الجنوب مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة ،

أما طقس الثلاثاء المقبل، "فيكون في الوسط غائم جزئياً وفي الشمال

مشمساً مع بعض الغيوم وفي الجنوب غائم جزئياً وفي بعض الأماكن

غائماً ولا تغيير في درجات الحرارة".

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