2019/09/14 | 10:19

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انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حوض الزور

بدأت القوات المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتعقب

خلايا تنظيم داعش الارهابي في حوض الزور شمال قضاء المقدادية في

محافظة ديالى.

واكد عضو مجلس المحافظة حقي الجبوري في تصريح ان العملية التي

انطلقت من ثلاثة محاور تشارك فيها قوات من الحشدين الشعبي والعشائري

فضلا عن الجيش والشرطة الاتحادية.



واضاف الجبوري،ان العملية تهدف

لانهاء وجود خلايا داعش وتأمين المنطقة ودرء مخاطر الارهاب عن القرى

المحررة".

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