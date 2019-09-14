تشييد أبراج سكنية في جانب الكرخ من بغداد

2019/09/14 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة استثمار بغداد مباشرة الشركة المنفذة لمشروع (بروج) السكني بأعمالها المتضمنة تشييد ابراج سكنية ولاول مرة في العاصمة.

وقال رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي: ان “الهيئة وضمن خططها الخاصة برفع مستوى السكن الحضاري في العاصمة، فقد منحت اجازة استثمارية لانشاء اول ابراج سكنية في بغداد”، منوها بأن “الشركة المنفذة، باشرت انشاء اعمال مشروع (بروج) السكني”.

وذكر ان “الابراج التي ستنفذ ضمن المشروع، ستكون بارتفاع 14 الى 26 طابقا وعلى مساحة تقدر بـ 116 دونما بالقرب من ساحة عباس بن فرناس في جانب الكرخ”، مشيرا الى ان “المشروع سيوفر 2650 وحدة سكنية، الى جانب مركزين، تجاري واخر صحي، اضافة الى مدارس ومساحات خضراء ومواقف خاصة للسيارات”.

وتابع: ان “المشروع سيتبع احدث اساليب البناء العصري وبالتالي سيكون واجهة حضارية واعدة”.

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