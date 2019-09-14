وزير النقل: مؤتمر باريس منح الاجواء العراقية ممرآ ثالثآ لعبور اجواءه

2019/09/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض عن استحصال الموافقة على نشر ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة kaban في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا وذلك خلال مشاركة الوفد العراقي في اجتماع الايكاو الخاص بتطوير الممرات الجوية بين الشرق الاوسط واوربا (RDGE/31g) في باريس بنسخته الحادي والثلاثون.

واوضح الوزير في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الوزارة حملت على عاتقها منذ تأسيس الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية على تطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية ، وذلك لاستيعاب الحركة المتنامية في الاجواء العراقية ،وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية”.

وأضاف ان “العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا الممر الا انه لم يلقى طلبه استجابة ، الا ان الخطوات الجديه لوزارة النقل وكوادر الملاحه الجوية عملت جاهدةً ليل نهار لكسب ثقة المنظمات الدولية والعمل بشروط السلامة و الامن الدولي التي تعتمدها منظمة الطيران المدني (lCAO)”.

وأشار وزير النقل:ان “العراق كان يمتلك ممريين عالميين في سمائه واليوم اصبح لدينا ثلاث ممرات عاملة بالإضافة الى حصولها على موافقه بتقليل المسافة الافقية للطائرات من (20) ميل الى (10) ميل والتي تزيد من انسيابية حركة الملاحة ومضاعفاتها”.

وختتم لعيبي تصريحه مؤكداً أن “هذا الانجاز الكبير يأتي بسعي الوزارة لدعم الدور الريادي والمهم للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتي صارعت الزمن حتى نجحت في جذب شركات الطيران عبر مرور طائراتها من خلال اجوائنا بإعداد تضاعفت عما كانت عليه سابقا لتحتل مكاناً مرموقاً في الشرق الاوسط والدول الاقليمية”.

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