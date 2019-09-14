اتفاقية أوسلو.. 26 عاما من الإجهاز على مدينة القدس

2019/09/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول عام 1993 وقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت إسحق رابين اتفاقية

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