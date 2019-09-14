هل سيفاجئ الشعب التونسي الجميع؟

2019/09/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيختار التونسيون غدا الأحد رئيسا جديدا، هو الثالث بعد المنصف المرزوقي (2011 ـ 2014)، والباجي قائد السبسي (2014 ـ 2019)، بمقاييس الانتخابات

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