بعد تسليم الملف الامني للداخلية.. الجيش ينسحب قرب المدن

2019/09/14 | 10:24

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر عسكري، ان قوات الجيش ستكون في الوقت الحالي على مقربة من المدن بعد تسلم الشرطة المحلية الملف ال...

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