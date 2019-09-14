ما لا تعرفه عن

2019/09/14 | 10:24

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بغداد:سومر نيوز

يتميز "واتسآب"، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، بقائمة طويلة من الميزات التي تجعله تطبيق...

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