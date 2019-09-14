معضلة الدفاع الجوي في العراق: خيارات للسياسة الأمريكية

2019/09/14 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العاشر من أيلول/سبتمبر، هزّ انفجارٌ قاعدةً لـ «قوات الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار العراقية، أدّى إلى مقتل أحد عناصر ميليشيا «الحشد»

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