اوبك: قرار خفض الانتاج سيحمي الدول النفطية من عدم تدهور الاسعار

2019/09/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم السبت، أن العراق أول بلد التزم بقرار خفض انتاج النفط الذي اقرته المنظمة، مشيرا إلى

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