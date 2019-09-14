ازرع شجرة .. اقرأ كتابا ؛ وكن صادقا مع نفسك

2019/09/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسين أمر محزن أن ترى عشرات الخريجين في قريتك بلا تعين لكن الأكثر حزنا من ذلك عندما تراهم في الكافيتيريات يأركلون ويشربون ويلعبون دومنه وورق وكأنهم وصلوا نهاية ما تسمى بالحياة وأن هذا الأمر كافٍ لإعمار القرية ورفع مستوى الوعي فيها وكلما التقيت بأحدهم تحدّث عن وضع العراق بصورة عامة وما يجري في البلاد …

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