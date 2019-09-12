2019/09/14 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وكان ا...

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