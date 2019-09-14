2019/09/14 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير النفط ثامر الغضبان، حرص العراق على توفير كافة التسهيلات لشركات الاستثمار ورجال الاعمال للاستثمار في قطاع النفط والطاقة ولجذب دول العالم الى الاستثمار في العراق .

وقال الغضبان خلال كلمته في مؤتمر العراق للطاقة 2019 ان "العراق يرحب بتوافد الشركات الاجنبية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي بالتزامن مع انتهاء صفحة داعش ويؤكد حرصة على تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسهيل عملها واصلاح بيئة العمل على ان تكون الاجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر".

وتابع "نرفد جميع التطورات في العالم على مستوى التكنلوجيا او الطاقات المتجددة في ذات الوقت نحرص بالحفاظ على البيئة لذلك تسعى وزارة النفط على تمكين شريحة كبيرة من الشركات على استثمار الغاز وايقاف حرقه".

واشار الى ان "الحكومة العراقية تعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر كافة الاعمال التجارية والاستثمارية داخل العراق وان تكون خالية من صفقات الفساد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).