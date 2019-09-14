2019/09/14 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليسجلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية واقعة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في باريس الشهر الماضي سُمع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الدكتاتور المفضل”.

وقالت الصحيفة إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق “دي بالاي” في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأميركي ينتظر اجتماعا مع السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسؤولين المصريين والأميركيين ونادى بصوت مرتفع قائلا: أين دكتاتوري المفضل؟

وقال شهود الواقعة إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مطبق، ولم تتمكن الصحيفة من تأكيد ما إذا كان السيسي حاضرا وقت الواقعة.

ويواجه السيسي انتقادات لحكمه الاستبدادي منذ توليه السلطة في عام 2013، وتلقت القاهرة في عهده اتهامات باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين وتعذيب وقتل السجناء وقمع المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية ومنظمات غير حكومية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينادي على السيسي بصوت مرتفع: أين دكتاتوري المفضل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينادي على السيسي بصوت مرتفع: أين دكتاتوري المفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).