هجمات بطائرات مسيرة على موقعين لشركة أرامكو في السعودية

2019/09/14 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت، سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.

ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.

المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اوضح، بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار مسيرة "درون".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".



لكن المتحدث الرسمي لم يذكر مصدر الهجمات.



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