2019/09/14 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين نهرين - المسرح الحسيني مسرح التشابيه .. هواة ممثلون و انصار عاشقون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: e-2be3KwhCw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين نهرين - المسرح الحسيني مسرح التشابيه .. هواة ممثلون و انصار عاشقون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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