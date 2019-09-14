امين عام اوبك : العراق عامل اساس في جميع قرارت المنظمة ..وله التفاتة ذكية بعقد المؤتمرفي بغداد بالتزامن مع عيد تاسيس المنظمة ال60

2019/09/14 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو، ان العراق عامل اساسي في كل قرارت المنظمة بما يتمتع به من شجاعة على تخطي التحديات التي واجهها ، مبينا ان لوزيري النفط والكهرباء التفاته ذكية بعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع عيد تاسيس منظمة اوبك ال 60 ودعوتنا للاحتفال به في بغداد .وقال باركيندو في كلمة له […]

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