2019/09/14 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام ، جدول اعمال جلسلة البرلمان رقم (1) لليوم السبت 14 ايلول 2019 وفي ما يلي نص جدول اعمال الجلسة : (قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم) اولاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.(لجنة الصحة والبيئة).(16 مادة).ثانياً:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول اعمال جلسة البرلمان رقم 1 لليوم السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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