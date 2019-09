موجة سخرية تلاحق “ميلانيا ترامب” بسبب فستان 11 سبتمبر (صور)

2019/09/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش / متابعةسخر رواد مواق التواصل الاجتماعي من زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ارتدائها فستانا، قال البعض إنه يظهر رسما لأحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في 11 سبتمبر 2001.

ونشرت ميلانيا ترامب الصورة على حسابها في “تويتر”، بعد أن ارتدت الفستان المثير للجدل يوم الأربعاء المنصرم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأرفقت الصورة بعبارة “لن ننسى أبدا”.

ويظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي، ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة.

Is…is that a plane crashing into one of the twin towers in the back of Melania’s coat?!? pic.twitter.com/7hhBjooU4z

— Qanon Veterans 4 Hillary (((deep cover division))) (@AbeBeeEeeC) September 11, 2019

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ “السخيفة”، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة “أنا لا أكترث… فهل تكترثون؟”، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.

