مجلس ذي قار يوجه بتسريع إجراءات إعلان وإحالة المشاريع

2019/09/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم السبت، إدارة المحافظة الى تسريع إجراءات إعلان وإحالة المشاريع الجديدة على شركات رصينة وكفوءة وحسم ملف المشاريع المستمرة والمتوقفة.

وقال الخاقاني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "مجلس المحافظة في متابعة مستمرة لإجراءات المحافظة وكذلك لإجراءات وزارتي التخطيط والمالية الخاصة بإطلاق مبالغ الموازنة للعام الجاري 2019 لضمان تنفيذ خطة مشاريع المحافظة قبيل نهاية هذا العام".

وأشار إلى أن "إدارة المحافظة في اختبار جدي لتنفيذ وإكمال هذه الإجراءات مع تعاون المجلس في كل ما تتطلبة هذه المرحلة من تدخل مع وزارات الحكومة الاتحادية لضمان تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة".

وبين أن "المجلس سيكون له إجراءات من خلال ممارسة دوره الرقابي في حال عدم تنفيذ هذه الخطط وصرف مبالغ الموازنة بالشكل المطلوب".

يذكر أن خطة المحافظة للعام الجاري 2019 تضمنت 118 مليار دينار لخطة مشاريع تنمية الأقاليم 70% منها للمشاريع المستمرة و30% للمشاريع الجديدة، وكذلك 58 مليارًا لمشاريع الأبنية المدرسية و36 مليارًا لمشاريع البترودولار فيما تمت مضاعفة مبالغ الأبنية المدرسية والمشاريع الجديدة بقرار من مجلس المحافظة.

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