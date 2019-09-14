2019/09/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج لاعب القوة الجوية ببناء الاجسام سيف ذو الفقار بالوسام الذهبي الوزن المفتوح ببطولة الماس الدولية التي اختتمت احداثها في لبنان.وقال مدرب فريق القوة الجوية باللعبة ابراهيم ناطق في بيان ، إن “اللاعب سيف ذو الفقار حصل على الوسام الذهبي مع المنتخب الوطني للشباب في الوزن المفتوح”.وأضاف ناطق أن “لاعب القوة الجوية علي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقي يحصد ذهبية بطولة الماس الدولية ببناء الاجسام في لبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي يحصد ذهبية بطولة الماس الدولية ببناء الاجسام في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي يحصد ذهبية بطولة الماس الدولية ببناء الاجسام في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).