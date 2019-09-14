2019/09/14 | 11:21

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أبرز الملفات التي سيحملها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في زيارته إلى الصين

السبت

14

أيلول

2019 :

11:18 am

17

كشف عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء عن برنامج زيارة عبد

المهدي المرتقبة الى الصين والتي ستبدأ في التاسع عشر من الشهر الجاري

وتستمر أربعة ايام.الهنين أوضح أن برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية التي

سيحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع وعقود كبرى في الطرق والنقل،

والخدمات والتعليم والصحة وغيرها ، مشيراً إلى أن الجانبين العراقي

والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية من خلال

اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر

صندوق الإعمار العراقي - الصيني المشترك.

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